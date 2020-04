Ibra resta in Svezia, Tuttosport: "Ha fatto bene, inutile rientrare"

Ibrahimovic ha deciso di restare in Svezia e non ha sbagliato. Come riporta Tuttosport, infatti, il calcio italiano non ripartirà prima del prossimo 18 maggio, quindi lo svedese ha fatto bene a rimanere a Stoccolma, a casa sua. A Milano, oltre a Ibra, all’appello manca pure Kessie, bloccato in Costa d’Avorio. Per fortuna non c’è più la fretta di prima. Tutti gli altri giocatori sono rientrati alla base: qualcuno - riferisce Tuttosport - dopo aver appreso che la ripresa è stata posticipata, non l’ha presa benissimo.