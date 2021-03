Ibrahimovic è tornato titolare la scorsa domenica a Firenze dopo l’ennesimo stop della sua stagione per problemi muscolari. Come evidenzia Tuttosport, per l'attaccante rossonero, impegnato in questi giorni con la nazionale svedese, sarà importante - oltre che non farsi male, ovviamente - mettere minuti preziosi nelle gambe per poi essere pronto per la volata finale in campionato.