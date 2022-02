Ibra sul ritorno al Milan: "Mino mi ha convinto a venire qua. In Europa serviva il terremoto di Zlatan"

Intervenuto a Radio105, Zlatan Ibrahimovic ha parlato così del ritorno al Milan: "Non dovevo tornare in Europa. Sono andato là perché uscivo da un infortunio grave. Alla fine è andata benissimo. È Mino che mi ha manipolato (ride, ndr) e mi ha convinto a venire qui. Non era programmato. In Europa era tutto fermo, serviva il terremoto di Zlatan".