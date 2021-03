Ibra torna in nazionale, il ct svedese assicura: "Farà parte della rosa per l’Europeo"

Da ieri è ufficiale il ritorno in nazionale di Zlatan Ibrahimovic. Appianate tutte le divergenze passate con il ct svedese, l'attaccante del Milan è stato convocato per le gara di fine mese contro Georgia, Kosovo ed Estonia. Ma la presenza di Ibra non si limiterà a queste partite perchè, come ha annunciato il ct Andersson, il giocatore rossonero parteciperà in estate anche all'Europeo: "Inutile rivangare vecchi rancori. È il migliore che abbiamo mai avuto in Svezia. Farà parte della rosa per l’Europeo" le parole del tecnico svedese riportate questa mattina dal Corriere della Sera.