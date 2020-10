Ibra vs Inter: sette gol in quattordici sfide, cinque con la maglia rossonera

La negatività al tampone di Zlatan Ibrahimovic, arrivata nel pomeriggio di venerdì, gli permetterà di essere a disposizione per il derby di sabato prossimo. Lo svedese ha un bilancio particolare nelle sfide contro l'Inter: il nativo di Malmo ha affrontato i nerazzurri in quattordici occasioni, vincendo cinque volte, pareggiando in due occasioni e perdendo le restanti sette. Sono i gol però che testimoniano il peso di Ibra in queste gare: il classe '81 ha segnato ben sette reti, cinque delle quali col Milan in un totale di cinque gare.