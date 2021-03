Zlatan Ibrahimovic è intervenuto in conferenza stampa dopo il successo della Svezia contro il Kosovo: "Adesso sono in una posizione completamente diversa. Non ho più niente da dimostrare, non c'è altro da fare nella mia carriera che divertirmi. Voglio dire, ho 39 anni e gioco in Nazionale e al Milan. Non molte persone di questa età lo fanno".