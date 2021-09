Ibrahimovic aggiorna le statistiche: 99 presenze e 68 gol in Serie A con il Milan

Con la presenza di ieri contro la Lazio, Zlatan Ibrahimovic ha toccato quota 99 gettoni con il Milan considerando la sola Serie A. In queste 99 presenze, lo svedese ha segnato 68 reti. Dunque, alla soglia della tripla cifra di partite giocate con il Milan in campionato, possiamo dire che Ibrahimovic ha segnato nel 68,7% di esse. Non male per un ragazzino che fra meno di 20 giorni compirà 40 anni.