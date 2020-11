Altro gol, altra vittoria, altro tabù sfatato per Ibrahimovic: lo svedese, infatti, con il gol all'Udinese ha trovato la prima rete ad Udine. L'attuale Dacia Arena, infatti, prima di oggi era uno dei pochi stadi in cui lo svedese non aveva lasciato il segno. Ibrahimovic non giocava ad Udine dal 2009.