Ibrahimovic: "Ci rinforzeremo. Non siamo contenti dopo l'ultimo anno, vogliamo essere più forti"

Prima conferenza stampa per Zlatan Ibrahimovic nel ruolo di Senior Advisor rossonero. Lo svedese spiega il suo impegno attuale per il Milan e il prossimo step per i rossoneri:

"Il prossimo step è rinforzare la squadra, farla diventare ancora più forte per essere competitivi per gli obiettivi che abbiamo che sono i trofei, non solo in Italia ma anche in Europa. C'è stato un periodo tra 2011 e 2023 in cui il Milan in Europa non era il Milan. Le ambizioni e gli obiettivi sono non solo per il presente ma anche per il futuro. Ogni anno si gioca per i trofei: il Milan non vince, il Milan fa la storia. Questa è la differenza tra noi e altri. Chi entra in Milan deve avere la stessa ambizione di vincere e fare la storia, e chi dentro al Milan non ha queste ambizioni non avrà spazio. Poi nessuno ha detto che noi siamo soddisfatti: siamo arrivati secondi e in Europa League non abbiamo fatto bene. Però dopo un campionato si valuta cosa è funzionato e cosa no, dove possiamo migliorare. Ma qua non c'è limite, vogliamo essere più forti"