Con la rete segnata al Genoa al 77' minuto Ibrahimovic ha siglato il suo terzo gol in 8 presenze di campionato. In particolare, lo svedese con la rete ai rossoblù ha siglato il suo primo gol in campionato tra le mure amiche rossonere. Il gol nel derby, infatti, è stato sempre segnato a San Siro e in Serie A ma in quel caso era l'Inter a giocare in casa.