Ibrahimovic dice quale sia la cosa "un po' negativa" di Pulisic

Christian Pulisic, in concomitanza con l'uscita del primo episodio del documentario sulla sua vita prodotta da CBS Sports e trasmessa su Paramount+, ha rilasciato una lunga intervista a The Athletic.

Ibrahimovic dice che l'unica cosa “un po‘ negativa” di Pulisic è che è “un po’ silenzioso”. “È noto per essere Capitan America, ma non gli piace esserlo. Non si vede forse come un supereroe. Gioca con un profilo basso e con i piedi per terra. Ma tu sei Capitan America, non me ne frega niente di quello che dici, lo sei. Se questo ti mette più pressione, non mi interessa. È colpa sua: se non fosse così bravo, non gli chiederemmo nulla”.