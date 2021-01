Ibrahimovic, domani contro l'Inter può arrivare la partita numero 120 in rossonero

Il derby è già di per sé una partita speciale, per Ibrahimovic di sicuro lo è ancora di più. Ex della sfida, il campione svedese inoltre nel match di Coppa Italia può raggiungere un altro traguardo importante nella sua esperienza in rossonero: quella di domani sarà la partita numero 120 di Zlatan con la maglia del Milan (ad oggi 119 presenze e 80 gol in match ufficiali). Una cifra tonda che renderà ancora più particolare il derby.