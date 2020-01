Ibrahimovic e il numero 21: Zlatan lo aveva già indossato con la Svezia

L'ufficializzazione di Zlatan Ibrahimovic al Milan ha portato anche alla certificazione del nuovo numero di maglia. Il campione svedese, infatti, nella sua seconda vita rossonera vestirà la maglia numero 21 dopo che nella prima esperienza al Milan aveva indossato la 11, ora sulle spalle di Borini. Nella sua lunga carriera Ibrahimovic ha vestito sopratutto numeri quali il 9, il 10 e l' 1 con alcune eccezzioni come l'8 all'Inter e la 18 al Psg. Tra le maglie già indossate, tuttavia, c'è anche la 21: Ibra, infatti, aveva indossato questo numero in nazionale durante il mondiale Coreano del 2002. Non una novità, quindi, per Zlatan Ibrahimovic che è pronto per la sua nuova avventura in rossonero.