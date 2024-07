Ibrahimovic e l'incontro con Haaland: "Mino sarebbe stato orgoglioso"

Nel post partita di Manchester City-Milan, amichevole vinta dai rossoneri per 3-2, il senior advisor Ibrahimovic ha incontrato nella pancia dello Yankee Stadium Erling Haaland. Il centravanti del City ha firmato una maglia per il figlio di Zlatan e si è intrattenuto con lo svedese per due chiacchiere. I due hanno condiviso lo stesso agente, Mino Raiola, scomparso ormai più di due anni fa. Ibra ha postato una foto dell'incontro su Instagram scrivendo: "Mino sarebbe stato orgoglioso".