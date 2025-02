Ibrahimovic elogia Gimenez: "Il Bebote è un killer d'area di rigore. Qui sta bene ed è felice"

Zlatan Ibrahimovic nel post-partita di Milan-Hellas Verona si è presentato ai microfoni dei media al posto di Sergio Conceiçao per la morte dell'ex presidente del Porto Pinto da Costa, "come un padre" per l'allenatore rossonero. Il dirigente svedese si è soffermato sul grande impatto di Santiago Gimenez, autore della rete decisiva per il successo contro gli scaligeri, nel corso di un'intervista a ESPN Mexico:

Ibra su Gimenez

"Gimenez ha avuto un grande impatto, in campo e fuori. Adesso ha fatto il secondo gol nella seconda partita in campionato. Sta bene ed è felice: lo stiamo aiutando a fare il meglio possibile. La squadra lo aiuta e lui aiuta la squadra. Oggi ha fatto due tiri in porta, due gol: uno fuorigioco e l'altro di testa. È un killer, quando entra in area fa gol. Questo è Gimenez, deve stare in area pronto, avere pazienza e aspettare i momenti che arrivano. Deve utilizzare le sue qualità in area ma anche fuori area gioca bene".