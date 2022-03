Ibrahimovic: "Futuro? L'adrenalina che ho addosso non la proverò mai più"

MilanNews.it

Zlatan Ibrahimovic, attaccante rossonero, è intervenuto in conferenza stampa con la Svezia. Queste le parole riportate dall'ANSA: "Un ruolo nel calcio? Vedremo quando verrà il giorno. Potrei cominciare da quando mi fermo o prendermi una pausa, o sparire completamente. Certo l'adrenalina che sento addosso non la proverò mai più. Siamo programmati per svegliarci, prepararci per l'allenamento, allenarci, tornare a casa e riposare. Questo va avanti da 20-25 anni ma un giorno al risveglio non ci sarà più niente davanti a me, sarà un bell'impatto".