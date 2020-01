Ibrahimovic ha affrontato da avversario solo tre rossoneri

Zlatan Ibrahimovic ha affrontato da avversario soltanto tre calciatori che fanno attualmente parte della rosa milanista: Giacomo Bonaventura, Fabio Borini e Pepe Reina. Per quanto riguarda i primi due, lo svedese li ha incontrati entrambi nella stagione 2011/12, l'ultima con la maglia rossonera, quando il Diavolo ha affrontato Atalanta e Roma: in quei quattro precedenti sono arrivate quattro vittorie per il Milan, con addirittura cinque gol per Zlatan. Meno fortunati i precedenti con Reina, risalenti alla Champions 2008 quando giocava all'Inter: i nerazzurri caddero agli ottavi di Champions contro il Liverpool, perdendo sia ad Anfield che a San Siro.