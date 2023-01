Ibrahimovic: "I calciatori dell'Argentina si sono comportati male. È segno che vincerai una volta, ma non vincerai più. Non si vince così"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Zlatan Ibrahimovic, attaccante rossonero, si è così espresso a France Inter sul Mondiale: "Messi è considerato il miglior giocatore della storia, ero sicuro che avrebbe vinto. E Mbappé vincerà comunque un altro Mondiale. Non sono preoccupato per lui, sono preoccupato per gli altri in Argentina, perché ci ricorderemo di Messi, ma anche degli altri che si sono comportati male. Per me, parlando da grande giocatore professionista, è un segno che vincerai una volta, ma non vincerai più. Non si vince così".