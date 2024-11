Ibrahimovic: "In Italia il calcio è una religione, con la Kings League portiamo più show"

Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di Red Bird per l'AC Milan, si è così espresso a SkySport dalla presentazione a Torino della Kings League. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

"In Italia il calcio è molto passionale, quasi una religione. È molto importante. La Kings League arriva con un altro format, sarà molto divertente e spettacolare. È molto diverso dal calcio vero, qua i tifosi possono mettere le regole. Succedono cose, ci sono altre dinamiche. È spettacolo, uno show. Capisco anche i tifosi che vogliono questo show. Ma secondo me c’è tutto nel calcio serio. La Kings League è uno show per un altro pubblico, che guarda il calcio in un altro modo. Non lo so, non decido io (ride, ndr)”

