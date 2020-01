Ibrahimovic, Milan mi ha portato felicità di giocare

(ANSA) - MILANO, 03 GEN - "Nel 2012 ho lasciato il Milan senza il mio ok, la situazione era quella che era. L'importante è essere qui adesso, il Milan è casa mia, quando sono arrivato dal Barcellona ho sempre detto che mi aveva ridato la felicità di giocare a calcio". Lo ha detto Zlatan Ibrahimovic durante la presentazione a Casa Milan. "Sono già pronto, spero di giocare anche oggi in amichevole a Milanello. Ho scelto il Milan per l'adrenalina, non per il denaro. Ho avuto più richieste oggi a 38 anni di quando ne avevo 28". Lo dice Zlatan Ibrahimovic, durante la conferenza stampa di presentazione. "Mi ha chiamato Maldini dopo la mia ultima gara di Los Angeles. Ecco, dopo Bergamo ho ricevuto ancora più chiamate". (ANSA).