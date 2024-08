Ibrahimovic ospite di una tv americana: "Ecco perché la MLS non cresce"

In una recente intervista, il dirigente del Milan Zlatan Ibrahimovic ha parlato della MLS, sostenendo che la crescita della Major League Soccer sia un "processo lento" a causa delle troppe regole. Ibrahimovic, 42 anni, nel suo periodo in Nord America ha realizzato 52 gol e 17 assist in sole 56 partite di regular season per i LA Galaxy. L'ex attaccante, ora consulente del Milan, ha dato la sua valutazione su First Take di ESPN .

"Penso che il campionato sta crescendo nella giusta direzione, ma lentamente, perché quando ero qui ricordo - ed è ancora così - che la MLS ha troppe regole per crescere in modo veloce. È un processo lento. Ma quando si tratta di gioco, qualità, individui, il gioco sta crescendo e sta migliorando sempre di più. E hai anche la Coppa del Mondo nel 2026, che sarà importante per il paese e per la MLS in particolare".

Per Ibrahimovic la MLS dovrebbe continuare a investire nei giovani talenti

"Penso che quando porti grandi giocatori e mostrano la loro qualità, capisci meglio qual è il livello in Europa. Il livello è molto più alto in Europa, con tutto il rispetto per la MLS. Ma sta crescendo. Devi costruirlo dalla base, non si tratta solo delle grandi star che arrivano e giocano. Non sono il futuro, sono il presente"