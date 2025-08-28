Ibrahimovic premiato con il UEFA President's Award: le sue parole a Nyon
Zlatan Ibrahimovic è stato premiato con lo UEFA President's Award. L'ex giocatore rossonero, oggi Senior Advisor del club rossonero per il proprietario Gerry Cardinale, è stato premiato in questi minuti dal Presidente della UEFA Aleksandr Ceferin direttamente dal palco di Nyon dove sono in corso i sorteggi della prossima edizione della Champiosn League. Il riconoscimento viene assegnato a personalità che hanno raggiunto "risultati straordinari, eccellenza professionale e qualità umane esemplari".
Zlatan Ibrahimovic ha parlato così dal palco: "Buonasera a tutti, spero che vi stiate divertendo. Questo premio lo accetto con grande onore, voglio ringraziare Ceferin: significa che ho fatto qualcosa nella mia carriera. Ho avuto la fortuna di giocare con grandi giocatori e in grandi club, i migliori al mondo: sono estremamente grato e riconoscente. Gol migliore? La mia top ten di gol non è male devo dire, ne ho fatti tanti: se ne devo scegliere uno vado con il gol di tacco contro Buffon e poi quello contro l'Inghilterra"
Aleksandr Ceferin ha presentato così Ibra: "Zlatan non è stato solamente un giocatore fantastico ma è un grande uomo, una persona che non ha mai dimenticato le sue radici e che aiuta le persone meno fortunate e ho deciso per quest'anno di assegnargli il Premio del Presidente"
