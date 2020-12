Ibrahimovic: "Sei al Milan, devi fare le cose per bene. Last Dance? È la mentalità vincente"

Zlatan Ibrahimovic, intervistato da Massimo Ambrosini per SKY, ha parlato della sua last dance. “Non mi piace un gruppo dove mi dicono sempre di sì. Sembra che sia il boss, il presidente, ma la situazione non è così. Sono me stesso, poi si discute, altrimenti non va bene avere sempre persone che dicono sempre di sì, senza esprimersi. Di me hanno detto che è difficile giocare, perché li attacco. Last Dance con Michael Jordan è l’esempio perfetto. È la mentalità vincente, dico solo il modo di lavorare, fai le cose per vincere. Non dico che vado a baciare tutti, metto tanta pressione, quando siamo a questo livello non accetto un pallone sbagliato. Quando giochi nel Milan si chiede tanto, devi vincere, altrimenti ne portano un altro. Quando fai le cose per bene, è normale. Se non lo fai bene non devi essere qui, se sbagli è normale”.