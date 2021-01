Zlatan Ibrahimovic ha affrontato il Bologna per otto volte in carriera, cinque delle quali con la maglia del Milan. Lo svedese è riuscito a segnare sei reti, cinque in rossonero e due nel precedente risalente alla prima giornata di campionato. Al Dall'Ara il nativo di Malmo ha timbrato il cartellino in due occasioni, nella stagione 10/11 e in quella 11/12.