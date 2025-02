Ibrahimovic: "Sono un vincente, voglio portare risultati"

vedi letture

In conferenza stampa pre Milan-Feyenoord ha risposto alle domande dei giornalisti Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird nel Milan. Alla vigilia della sfida decisiva per il prosieguo del percorso dei rossoneri in Champions League lo svedese ha fatto il punto della situazione; di fianco a lui ci sarà Fikayo Tomori. Legge le sue dichiarazioni.

Che emozioni provi da dirigente?

"Per me personalmente è importante, sì. Sono un vincente, voglio portare risultati. Non cerco di fare cose che non rimangano nella storia, cerco di fare la differenza per scrivere la storia. E il Milan è un Club che scrive la storia. Chiunque lavora nel Milan è qui per fare la stessa cosa. Se vinci porti i trofei, questo è il Milan. Se guardi la storia del Milan in Champions allora ha scritto la storia della competizione. Vogliamo continuare a fare questa cosa. Noi da fuori spingiamo chi va in campo. Siamo il Milan e dobbiamo continuare a portare risultati e scrivere la storia. Domani è come una finale".