Ibrahimovic specifica: "Non torno in campo per beneficenza, se entro lo faccio per portare risultati"

© foto di www.imagephotoagency.it

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, si è così espresso in esclusiva a Claudio Raimondi di SportMediaset (CLICCA QUI per l'intervista integrale) sul suo rientro: “Non voglio tornare in campo per beneficenza, se entro in campo lo faccio per portare risultati e per fare quello che ho sempre fatto. Altrimenti non sarebbe una sfida per me, starei a casa a giocare coi miei figli”.

Come immagini il tuo ritorno?

“Ho tanta voglia, sono tanti mesi che sono fuori e se non hai voglia non devi essere qui. Ho voglia di fare tante cose, questi sono mesi persi. Non posso andare indietro e cambiare le cose ma devo ripartire dal mio rientro per fare le cose che non ho fatto in questi otto mesi”.