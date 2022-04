Ibrahimovic, stasera contro il Bologna altra occasione di ritrovare il gol in casa che manca dal 12 settembre

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Zlatan Ibrahimovic in questa stagione ha segnato per ora 8 reti in campionato, di cui però solo una in casa a San Siro, la prima. Lo svedese non segna con il Milan davanti al proprio pubblico dal 12 settembre, cioè dalla sfida vinta 2-0 contro la Lazio. Questa sera Olivier Giroud è ancora favorito per partire titolare, ma quasi sicuramente Ibra subentrerà a gara in corso con una buona porzione di minuti a disposizione.