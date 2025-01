Ibrahimovic sul mercato: "Non serve tanto e non siamo disperati. Vediamo cosa si muoverà"

vedi letture

Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida contro il Cagliari:

Sul mercato

"Oggi non è che serve tanto. L'abbiamo dimostrato in Arabia Saudita che la squadra è completa e può vincere. Il mercato è aperto, vediamo le opportunità che arrivano e ci siamo. Ma non è che siamo disperati, vediamo come si muove sul mercato".

In che ruolo può giocare Rashford?

"Ho giocato con Rashford quando era giovane. Oggi più uomo più presente, più affermato. Quando giocavo con lui era forte forte. Può giocare a sinistra, in mezzo e destra, può fare la differenza in tutte le posizioni".