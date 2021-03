Ibrahimovic torna in Nazionale. Il retroscena: il ct Andersson in Italia per chiarirsi con Zlatan

Il ritorno di Zlatan Ibrahimovic in Nazionale dopo 5 anni è la notizia del giorno in Svezia. La Federazione, spiega il portale thelocal.se, nelle ultime ore ha fatto emergere un retroscena riguardante la scelta di Ibra: lo scorso autunno, viene spiegato, proprio Ibrahimovic aveva flirtato con la possibilità di indossare nuovamente la maglia numero 10 della Nazionale. Galeotto un post enigmatico su Instagram. Il ct Janne Andersson lì per lì rimase spiazzato dal commento del giocatore, salvo poi cogliere la palla al balzo. In tal senso, è da registrare un viaggio di Andersson in Italia nelle scorse settimane con l'obiettivo di incontrare proprio l'attaccante del Milan per conoscere le sue intenzioni e chiarire i diverbi passati. "Un incontro buono e fruttuoso", lo ha definito la Federazione. E infatti Ibra è rientrato ufficialmente nell'elenco dei convocati della Svezia quasi 5 anni adopo l'ultima volta.