ICC, domani alle 18.30 Milan-Manchester United in diretta su Sportitalia

Domani, sabato 3 agosto 2019 Sportitalia (visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 DTT) trasmetterà in diretta ed esclusiva a partire dalle ore 18,30 Milan-Manchester United, ultimo impegno dei rossoneri nella International Champions Cup 2019.

La telecronaca sarà affidata alla voce di Carlo Pellegatti, la più amata dai tifosi milanisti. La sfida del Principality Stadium di Cardiff sarà preceduta dal pre-partita in studio a partire dalle ore 18 con ospiti, commenti e interviste.

Per i possessori di una smart Tv dotata di tecnologia HbbTv sarà possibile accedere a SI Smart, la nuova offerta di quattro canali tematici gratuiti targata Sportitalia, e vedere la partita in alta definizione. Basterà premere il pulsante rosso per entrare nel mondo SI Smart che regala agli appassionati l’esperienza di Sportitalia HD, SI Live24, SI Solo Calcio e SI Motori. Tutti senza spendere un euro e senza la necessità di alcun abbonamento.

Di seguito la programmazione Sportitalia:

Milan-Manchester United – Sabato 3 agosto 2019 in diretta dalle ore 18,30

Telecronista Carlo Pellegatti