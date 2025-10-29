Identificati e multati i tifosi del Como per lo striscione contro Milan-Como a Perth

Lo striscione esposto da alcuni esponenti della Curva del Como al Sinigaglia, che recitava "Lega italiana a gambe aPerth", ha avuto conseguenze. Stando a quanto rivelato da La Provincia di Como, infatti, i sostenitori che reggevano lo striscione sono stati identificati dalla Digos e poi multati dalla Prefettura. E d'ora in avanti questi 8 individui dovranno prestare grande attenzione ai prossimi gesti che consumeranno, perché alla prossima sanzione rischiano il Daspo. A quanto ammonta la sanzione? Circa 150 euro, per violazione del regolamento dell'uso dell'impianto sportivo dello stadio Sinigaglia.

Per "farla franca", invece, i sostenitori biancoblù avrebbero dovuto presentare richiesta di autorizzazione al Gos per autorizzare il cartellone citato. La risposta, tuttavia, sarebbe stata negativa, per questo la tifoseria ha pensato di procedere comunque. Ad ogni modo sarebbe potuta andare anche peggio, perché la sanzione amministrativa solitamente ruota tra 100 e 500 euro.