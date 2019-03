Ielpo: "Calo di Suso? Può dipendere dal fatto che il Milan abbia cambiato il modo di giocare"

Mario Ielpo, nel corso della puntata odierna dell'"Inferno del lunedì" in onda su Milan Tv, ha analizzato il calo di Suso: "È cambiato il modo di giocare del Milan. Suso è stato importante quando il gioco del Milan si basava su un possesso palla molto orizzontale, anche nella metà campo avversaria. Suso rientrava per il tiro o crossava. Oggi, il gioco è più verticale, si fanno cross per il centravanti che segna e Paquetà si inserisce. È cambiato il modo di giocare del Milan"