Mario Ielpo, ex portiere del Milan, ha parlato ai microfoni di Milan TV di Simon Kjaer e della possibile permanenza in rossonero del difensore danese: "Non dobbiamo commettere lo stesso errore commesso con Bakayoko. Chi diventa un punto fermo della squadra deve rimanere anche nella stagione successiva. Anche a costo di dare qualcosa in più dal punto di vista economico".