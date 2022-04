Ielpo: "Con la Lazio una delle migliori partite. I tifosi mi fanno rimpiangere di non giocare"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'ex portiere del Milan Mario Ielpo, intervenuto lunedì sera su Milan TV, all'Inferno del Lunedì ha parlato così della partita tra Lazio e Milan di domenica sera, con un elogio ai moltissimi tifosi rossoneri giunti all'Olimpico: "Ho visto una delle migliori partite del Milan con la Lazio. Da fare i complimenti a tutti, chi è entrato in campo e chi era al bordo. Anche ai tifosi che mi fanno rimpiangere di non giocare. Non sempre c’è questo livello di tifo e affetto".