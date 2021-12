Ielpo: "Kalulu dà energia alla squadra, è un giocatore forte"

Mario Ielpo è intervenuto a Milan TV, soffermandosi sulla crescita di Pierre Kalulu in rossonero: “Kalulu è ancora giovanissimo e ha un’esperienza limitata a quella con il Milan. Lo adoro, per come gioca, per come sta in campo ma anche per la scossa di energia che dà energia alla squadra. È un giocatore forte, che trova spazio non solo per gli infortuni in una squadra prima in classifica in Italia. Non possiamo dire quanto diventerà forte, ha tutti i requisiti per diventare almeno un ottimo giocatore”.