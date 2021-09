Ielpo: "Kalulu migliore in campo contro la Juventus, è un giocatore che merita fiducia"

Mario Ielpo ha commentato la prestazione di Pierre Kalulu a Milan TV: “Kalulu secondo me è stato il migliore in campo contro la Juventus. Ha spostato completamente la partita dal suo ingresso soprattutto con il ritorno in mezzo di Tomori che è tornato ad essere un fenomeno. Ha spinto molto sulla destra e ha fatto una grande partita. Kalulu è un giocatore che merita fiducia, perché tutte le volte che l'hai messo l'anno scorso come centrale o terzino, con tutti i suoi limiti, ha fatto bene.”