Ielpo: "L'unico scontro diretto che ha perso il Milan è stata per una pazzia dell'arbitro".

Intervenuto a Tutti Convocati, Mario Ielpo ha parlato così dei punti persi per strada tra Spezia e Salernitana: "E' avvenuto anche l'anno scorso contro lo Spezia e spesso il Milan non è riuscito a chiudere le partite. Il Milan non aveva mai perso uno scontro diretto quest'anno, e l'unico che ha perso è stata per una pazzia dell'arbitro".