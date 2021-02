Ielpo: "Ora al Milan non c'è più un'idea unica che guida gli undici in campo"

Mario Ielpo, intervenuto durante "L'inferno del lunedì" su Milan TV, ha parlato delle difficoltà che sta avendo il Milan nell'ultimo periodo: "Il Milan e in particolare Calhanoglu hanno fatto un primo tempo in cui non sembravano in condizione fisica, poi nel secondo tempo hanno corso tanto. Non c’è un’idea unica che guida gli undici in campo. Eravamo abituati che chiunque giocasse era guidato da un’idea unica, oggi, forse per i tantissimi cambi e per la scarsa condizione, sembra che la squadra vada un po’ a pezzi. Chi è davanti va a fare pressing e chi è dietro non li segue, ad esempio".