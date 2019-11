Ielpo: "Piatek scarso tecnicamente, ma è in crescita: gli serve il gol per tornare"

Mario Ielpo, ex portiere del Milan, ha parlato ai microfoni di Milan TV delle difficoltà che sta attraversando Krzysztof Piatek: "E' molto scarso tecnicamente, parliamoci chiaramente. In Italia l'anno scorso ha dimostrato di essere freddissimo sotto porta e di avere forza fisica e coraggio di buttarsi su tutti i palloni. In questo momento non è più freddo, perchè non fa gol. Sta tornando fisicamente ad essere importante, è per questo che sta avendo più occasioni rispetto che ad inizio stagione. Secondo me, se segna, torna ad essere uno che fa sempre gol".