Ielpo su Paquetá: "Dal suo arrivo sono cambiati dirigenti e allenatori, difficile ambientarsi così"

Mario Ielpo, ex portiere rossonero, ha parlato così di Lucas Paquetá a "L'inferno del luendì" su Milan TV: “Citando Galliani bisogna ricordare che il giocatore non è una macchina, non è come una Ferrari che sia a Roma che a Milano va a 300km/h. Quando prendi un giocatore brasiliano, lo tiri fuori dal suo ambiente e lo porti altrove non sai mai come va a finire. È sempre difficile sapere quali saranno gli effetti dell’acquisto di un giocatore. Paquetá è stataocomprato da Leonardo, poi sono arrivati altri dirigenti e sono cambiati 3 allenatori. Per un giocatore è ancora più difficile ambientarsi in questo tipo di scenario”.