Ielpo su RedBird: "Scelti da Elliott. Devono affidarsi a chi ha vinto lo Scudetto"

MilanNews.it

L'ex portiere del Milan Mario Ielpo è intervenuto in esclusiva ai microfoni di TMW e ha detto la sua sul fondo RedBird nuovo proprietario del Milan Campione d'Italia: "E' stato scelto da Elliot che ha mostrato di essere affidabile e serio. Serve fiducia, si parla di persone che sono dentro lo sport: non vedo problemi se non uno, essendo appunto dello sport non devono essere troppo convinti di sapere loro tutto. Vanno ad esplorare un mondo, quello del calcio italiano, che li potrebbe sorprendere rispetto alle loro convinzioni. Devono affidarsi a chi ha vinto lo scudetto, il management si è dimostrato molto competente"