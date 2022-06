Ielpo: "Zaniolo? Se sta bene sarebbe un ottimo rinforzo"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso dell'intervista esclusiva rilasciata a TMW, l'ex portiere del Milan Mario Ielpo ha parlato anche della suggestione di mercato Zaniolo che è stata lanciata nella giornata di mercoledì: "E' un po' l'identikit dei giocatori su cui il Milan ha costruito lo scudetto, come Theo e Leao, giocatori con potenzialità sconfinate ma con qualche problemino ad esprimerle prima di venire in rossonero. Zaniolo è la stessa cosa, mi parrebbe ottimo rinforzo se sta bene. E' un giocatore interessante stimolante per i tifosi, non... piatto".