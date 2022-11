Iezzo: "Il Milan lo vedo più titubante e meno affamato dello scorso anno"

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca

Gennaro Iezzo, intervistato da Ottochannel, ha parlato così della lotta scudetto: "La pausa lascia al Napoli solo certezze, ha un rendimento e un gioco riconoscibile, sta facendo proseliti in Europa, ha offerto prove importanti sia in Serie A che in Champions. La rivale principale? Per me è l'Inter, per struttura di squadra e potenzialità. Il Milan lo vedo più titubante e meno affamato dello scorso anno, è una squadra meno equilibrata del Napoli".