IFAB, nuove regole sui rigori. Maignan ironizza: "Dal 2026 i portieri dovranno essere di spalle al momento del tiro"

Nelle scorse ore sono state rese note dall'IFAB le modifiche al regolamento del gioco del calcio, in vigore dal 1 luglio 2023. Nessun cambiamento sostanziale e nessuna modifica degna di nota, se non per quello che riguarda i calci di rigore: il portiere non potrà più muoversi per tentare di distrarre il tiratore del penalty.

Una modifica, dopo quella dei piedi da tenere sulla linea, che "danneggia" ulteriormente l'estremo difensore in questa situazione. Mike Maignan, numero uno del Milan e della Francia (proprio ieri ha neutralizzato un penalty all'Olanda), ironizza così sul suo profilo Twitter: "Nuove regole IFAB per i rigori nel 2026: i portieri dovranno essere di spalle al momento del tiro. In caso di parata, verrà fischiato un calcio di punizione indiretto". Che Mike non sia d'accordo è un eufemismo.