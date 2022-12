Il 16enne Endrick verso il Real Madrid per 72 milioni di euro

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 07 DIC - Sia la stampa madrilena che quella brasiliana, oltre che alcuni operatori di mercato, concordano: la nuova stella del calcio brasiliano, il 16enne attaccante del Palmeiras Endrick, è sul punto di essere acquistato dal Real Madrid. Secondo quanto scrivono 'Marca' e 'O Globo', il Real ha deciso di pagare i 60 milioni della clausola rescissoria prevista dal contratto (il primo da professionista) che il ragazzo ha firmato con il Palmeiras. In più il club campione d'Europa avrebbe accettato di pagare anche la tassa del 20%, quindi altri 12 milioni, dovuta per motivi fiscali su questo trasferimento dal Brasile alla Spagna. Così, per 72 milioni di euro, Endrick andrebbe ad aggiungersi alle due stelle brasiliane del Real, Vinicius Junior e Rodrygo, rispettivamente ex Flamengo ed ex Santos. I due, come avverrà ora per Endrick, vennero acquistati dal Real quando erano ancora minorenni e poi lasciati ai club di appartenenza fino al compimento della maggiore età, come avverrà adesso con il 'gioiello' del Palmeiras, che quindi si trasferirà a Madrid soltanto a luglio del 2024, quando compirà 18 anni. Per Endrick, riferisce la stampa brasiliana, si era fatto avanti con decisione anche il Psg, offrendo 80 milioni in totale per lui e per il 15enne Estevao, altro grande talento delle giovanili del 'Verdao', ma la società campione del Brasile non aveva ritenuto congrua la proposta. (ANSA).