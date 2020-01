Il 2019 rossonero - Luglio: Theo Hernandez è un nuovo giocatore del Milan

Il 6 luglio, il Milan annuncia il suo primo acquisto estivo: si tratta di Theo Hernandez, terzino classe 1997 prelevato dal Real Madrid per 20 milioni di euro. Individuato e trattato in prima persona da Paolo Maldini, che nelle settimane precedenti era andato anche a Ibiza per incontrare il giocatore e convincerlo a dire sì all'offerta milanista, il francese si è dimostrato il miglior rinforzo estivo del club di via Aldo Rossi e ora è un titolare inamovibile della squadra di Pioli.