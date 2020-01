Il 2019 rossonero - Settembre: Milan e Inter presentano i due progetti ancora in corsa per il nuovo stadio

Presso il Politecnico di Milano, il 26 settembre, Milan e Inter presentano i due progetti ancora in corsa per il nuovo stadio che i due club milanesi vogliono costruire insieme: si tratta del progetto "I due anelli di Milano" di Manica e Sportium e del progetto "La Cattedrale" di Populous. Milan e Inter sono pronti ad investire 1,2 miliardi di euro per il nuovo impianto e per riqualificare l'area di San Siro con la creazione di nuovo distretto multifunzionale dedicato allo sport, all’intrattenimento, allo shopping e al divertimento.