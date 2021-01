Il 2020 in pillole - La Milano del calcio torna in vetta e prova ad interrompere l'egemonia Juve

7 ottobre 2020. Il Milan ha appena battuto l'Inter nel derby ed è da solo in vetta alla classifica di Serie A. Fatto che non succedeva addirittura dal 1 aprile del 2012. Ovvero 3121 giorni. I rossoneri di Pioli, da dopo il lockdown e con la ripresa del campionato, sono una sorta di schiacciasassi come dimostra la classifica dell'anno solare 2020, che li vede appunto in testa. Alla sottolineatura della posizione del Milan va aggiunta anche quella dei cugini dell'Inter. Dopo il secondo posto dello scorso anno, gli uomini di Conte sono ancora lì, alle spalle della capolista, a completare un'accoppiata milanese in vetta alla Serie A che non si vedeva da circa un decennio. E la sensazione, alla luce del +9 e +10 sulla Juventus, è che dopo 9 anni ininterrotti di successi l'egemonia bianconera possa davvero finire.