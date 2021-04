Il 2021 del Milan: 7 sconfitte su 19 partite giocate

Il portale Transfermarkt riporta la classifica relativa al solo 2021 in cui si evince che il Milan è sesto in classifica con 32 punti conquistati in 19 partite giocate. Quello che salta all’occhio sono le 7 sconfitte subite da inizio anno solare, condite poi da 2 pareggi e 10 vittorie. Troppi i passi falsi per una squadra che punta ad andare in Champions League. La suddetta classifica è la seguente:

Inter 46 (19 partite)

Atalanta 46 (20 partite)

Juventus 42 (20 partite)

Napoli 41 (20 partite)

Lazio 40 (18 partite)

Milan 32 (19 partite)

Roma 28 (19 partite)