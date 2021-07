Il 31 luglio torna il Trofeo Berlusconi: si giocherà Monza-Juventus

Come riportato dai colleghi di SportMediaset, a 6 anni di distanza dall’ultima edizione, tornerà, il prossimo 31 luglio, il Trofeo Berlusconi. Questa volta però i protagonisti non saranno il Milan e lo stadio di San Siro, bensì il Monza e lo stadio Brianteo. I brianzoli affronteranno la Juventus di Massimiliano Allegri per un test match prestigioso che ritorna a far parte del calendario calcistico in preparazione della stagione che inizia ufficialmente il 22 agosto.